Friskoleforening om muligt støtte-farvel: Der er strammet nok

Det mener friskoleforeningen om S-forslaget om at droppe offentlig støtte til friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund.

Det er et brud på grundloven, hvis Socialdemokratiet får magt, som det har agt.

- Det er et meget radikalt forslag, som helt gør op med grundlovens paragraf 76, der giver forældrene ansvaret og friheden til at vælge den skole, hvor deres børn skal få deres undervisning, siger Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening.

Han påpeger, at elever på friskolerne typisk har bedre karakterer, og flere fortsætter på ungdomsuddannelser end elever fra den almene folkeskole.

Socialdemokratiet peger på, at der har været flere eksempler på "parallelskoler med andre spilleregler", som er beskrevet i medierne.

Det har fået partiet til at ændre kurs på området. Men det giver Peter Bendix Pedersen ikke noget for.

- Vi har et meget fintmasket tilsynssystem, som kommer på besøg anmeldt og uanmeldt.

- Historien viser, at hvis en skole ikke opfylder lovens krav, så er der påbud, helt eller delvist fratagelse af statstilskud, eller at skolen må lukke. Vi har eksempler på, at det her virker, siger han.

Dansk Folkeparti, SF og De Konservative er åbne for forslaget, som dog kan være i strid med loven.

Medierne har omtalt friskoler, der har brugt statslige midler til at sende drengeelever på pilgrimsture til Mekka samt personale, der frarådede piger at få en kæreste.

- Den historie fik konsekvenser, for man kunne ikke nøjes med at sende drengene af sted.

- Hvis en skole laver en studietur til Mekka, så mener jeg, at det er lige så meget i orden, som hvis man sender dem på studietur til Paris eller London.

- Det er en del af den kulturopdragelse, der også skal lægges på. Vi skal huske, at de her mennesker har en anden indfaldsvinkel, end jeg måske har, siger Peter Bendix Pedersen.

Spørgsmål: For Socialdemokratiet handler det om integration. Er det integration at bruge statslige midler på at sende elever på pilgrimstur til Mekka?

- Jeg tror, det kan være godt, at de kommer til Mekka. Hvis de ser, hvordan det fungerer i Mekka, at de får dannelse, forståelse, kultur, sprog og indsigt. Så kan det være, at det er vældig godt.

- Jeg tror ikke, at de elever er anderledes end mine egne børn, så jeg er sikker på, at de vil forholde sig kritisk til det, de ser, siger Peter Bendix Pedersen.