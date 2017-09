Friskoleforening: Sag om muslimsk friskole gør indtryk

Men historien om skolen, der står til at miste sit tilskud, påvirker også synet på friskolerne, fortæller formanden for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Pedersen.

At en muslimsk friskole står til at miste sin statsstøtte viser blot, at loven virker efter hensigten.

- Det er klart, at det gør indtryk, når medierne er fyldt med så mange historier om friskolerne. Vi har en stor opgave i at få genoprettet tilliden til friskolerne, siger han.

Han er fortrøstningsfuld over, at Styrelsen for Kvalitet og Undervisning vil fratage friskolen Nord-Vest Privatskole sin statsstøtte, der i 2016 var på 11,6 millioner kroner.

Det er i ifølge Berlingske i en såkaldt påtænkt afgørelse, at styrelsen lægger op til at fratage skolen sit tilskud.

- Det er klart, at enhver sag af denne slags skal få os til at kigge os selv i spejlet for at se, om vi gør tingene på allerbedste vis. Der er grund til læring hos os alle sammen.

- Men vi må bare konstatere, at vi har et godt system, som viser, at det virker, siger Peter Bendix Pedersen.

Allerede i juli blev skolen sat under skærpet tilsyn. Det skete efter et uanmeldt besøg på skolen, hvor styrelsen fandt undervisningsmateriale på arabisk, der blandt andet brugte begreber som "jihad" og kamp.

Skolens statstilskud tilbageholdes i første omgang for september. Derefter har skolen en frist på 14 dage til at komme med indvendinger.

Nord-Vest Privatskole kan ifølge Berlingske i princippet fortsætte med at drive skole, selv om den skulle miste statstilskuddet. Den skal blot finde finansiering andre steder.

Der lægges dermed ikke op til at straffe skolen med den alvorligste afgørelse, hvor skolen ikke længere omfattes af friskoleloven.