Frikirkepræst fløj hjem til anklager om sexovergreb

Da et fly fra USA tirsdag landede i Billund, stod politiet klar og anholdt en frikirkepræst fra Silkeborg. Han mistænkes for en stribe krænkelser og seksuelle overgreb på børn og unge.

Allerede i september sidste år var frikirkepræsten klar til at komme til Danmark for at blive konfronteret med de alvorlige anklager.

Men netop som han var ved at stige om bord i flyet, blev han anholdt af lufthavnsbetjente i Florida.

De amerikanske myndigheder ville afhøre ham om anklager om, at han skulle have drevet kasino og serveret alkohol til mindreårige.

Men nu har han altså fået lov til at forlade USA og vende hjem til Danmark.

I tirsdagens kortfattede pressemeddelelse hedder det, at "han er blevet sigtet for flere seksuelle overgreb mod børn og unge".

Tidligere har politiet dog fortalt, at han er mistænkt for at have krænket eller forgrebet sig på 11 børn og unge under 18 år. Det skulle være sket i regi af "Byens Kirke" i Silkeborg.

Midt- og Vestjyllands Politi har kendt til anklager om muligt misbrug i frikirken siden 2010. Enkelte tidligere medlemmer har i forskellige medier fortalt om krænkelser af seksuel karakter.

Men først i løbet af 2016 har sagens egentlige omfang åbenbaret sig, da anmeldelserne mod præsten begyndte at tikke ind.

Frikirkepræsten vil onsdag bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg. Her vil anklageren bede retten om at lukke dørene for offentligheden.