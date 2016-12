Frifundne i historisk narkosag kræver erstatning

Det siger advokaterne Hanne Reumert og Mette Grith Stage, der er forsvarere for to af de tiltalte.

- Det er der faste takster for, og det skal vi nu have regnet på, siger Hanne Reumert.

Hendes klient, en 28-årig hollandsk mand, har siddet varetægtsfængslet i sagen et års tid.

Fængslingen har ifølge advokaten medført, at han mistede sit job.

Hanne Reumert mener, at retten har truffet den rette afgørelse med frifindelsen.

- Det er en fuldstændig korrekt dom. Det her handler om, at anklageren har lagt en masse indicier frem. Og det har simpelthen ikke holdt.

- Der skal være bevis for skyld, før man kan dømme folk, siger hun.

Domsmandsretten finder det godtgjort, at de syv mænd tog til Danmark.

Man finder det også bevist, at de indlogerede sig først på Hotel Svanen i Billund og dernæst Hotel Postgården i Fredericia.

Retten er også enig med anklageren i, at de tiltalte foretog opslag på en computer efter containeren med den værdifulde last.

Men retten finder det ikke bevist, at de syv mænd havde lagt en plan for at sætte sig i besiddelse af narkoen og føre den ud af landet, sådan som anklagemyndigheden påstår.

Forsvarer Mette Grith Stage er også godt tilfreds med afgørelsen.

- Det er lidt af en mavepuster for anklagemyndigheden. Men det er det helt rigtige resultat, retten er nået frem til, siger Mette Grith Stage.

- Det kan godt være, de har sonderet terrænet, men det er ikke bevist, at der er truffet aftale om at få fat i narkoen, siger Mette Grith Stage.

Mette Grith Stage glæder sig også over, at det ikke er kommet de tiltalte til skade, at de har nægtet at udtale sig i retten.

- Retten har støttet op om princippet om, at man som tiltalt ikke har pligt til at udtale sig. Det princip har retten stået vagt ved, siger hun.

Anklager Lars Petersen siger, at han tager dommen til efterretning.

Han har ikke taget stilling til, om dommen ankes.

- Nu skal vi hjem og nærlæse dommen, og så er det op til statsadvokaten at tage stilling til en eventuel anke, siger han uden at lægge skjul på, at han han ventet en anden afgørelse:

- Det var ikke det resultat, vi havde regnet med, siger han.

Anklagemyndigheden havde krævet mellem 10 og 14 års fængsel til hver af de syv tiltalte.