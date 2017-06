Frifindelse glæder advokat for tidligere boss i Amagerbanken

Finansiel Stabilitet havde sagsøgt gruppen for samlet 900 millioner kroner for tre udlån foretaget af banken, som Finansiel Stabilitet endte med at overtage under krisen.

- Jeg er glad og lettet. Og det er jeg sikker på, min klient også er, siger advokat Lars Kjeldsen, der har repræsenteret Amagerbankens tidligere direktør Jørgen Brændstrup ved erstatningssagen i Lyngby.

Advokaterne for Finansiel Stabilitet forlod retten uden et ord til pressen og knapt uden et ord til hinanden. Næsten lige så ordknappe, men noget mere smilende forlod også de anklagedes advokater retten.

Sagen mod Amagerbankens tidligere administrerende direktør Jørgen Brændstrup, bestyrelsesformand N.E. Nielsen og andre medlemmer af ledelsen går ikke på bankens konkurs i 2011.

Men Finansiel Stabilitet, der overtog banken efter dennes krak, kræver 900 millioner kroner i erstatning for tre konkrete udlån, der faldt sammen efter krisen.

Finansiel Stabilitet mener, at ledelsen i banken opførte sig uansvarligt i forhold til de tre udlån. De løb op i langt over en milliarder kroner og Finansiel Stabilitet har argumenteret for, at de blev givet på forkert grundlag.

Lånene til ejendomsprojekter mistede værdi, da ejendomsmarkedet krakkede under krisen. Det udløste store tab i Amagerbanken.