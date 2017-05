Fremtrædende Venstre-folk vil udflytte tre nye styrelser i år

Regeringen har allerede planer om at fortsætte udflytningen af statslige arbejdspladser i 2018, men der er ingen grund til at vente så længe, lyder det fra blandt andet innovationsordfører Eva Kjer Hansen.

- Udflytningen er vellykket. Der er rigtig mange ansøgere med de rigtige kompetencer til de opslåede stillinger. Derfor vil vi gerne have, at vi kommer videre, siger hun til Jyllands-Posten.

I kronikken nævner politikerne tre styrelser med tilsammen cirka 840 årsværk i København, som de mener bør flyttes ud.

Erhvervsstyrelsen skal rykke til Silkeborg eller Nykøbing Falster. Bygningsstyrelsen skal flyttes til Skanderborg. Og også Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal flyttes til provinsen.

Eva Kjer Hansen mener ifølge Jyllands-Posten, at de tre styrelser er åbenlyse eksempler på statslige job, der lige så godt kunne ligge uden for hovedstaden.

Medforfattere til kronikken er Preben Bang Henriksen, Carl Holst, Anni Matthiesen og Hans Christian Schmidt.

I 2015 begyndte den daværende V-regering flytningen af 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen. Udflytningen skal være afsluttet inden udgangen af i år.

Både Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, og innovationsminister Sophie Løhde (V) fastholder over for Jyllands-Posten, at partiets linje er at udflytte flere statslige job, men først i 2018.

Udflytningen af statslige arbejdspladser har fået meget kritik. Dels fra de enkelte arbejdspladser, der skal flyttes, og som må sige farvel til mange medarbejdere, der ikke flytter med.

Dels fra faglige organisationer for de ansatte, der får valget mellem at flytte eller finde et nyt job.

- Jeg anerkender fuldt ud, at det kan være meget problematisk for den enkelte medarbejder, som skal tænke i, hvad det betyder for familien. Jeg er helt med på, at det kan være vanskeligt. Det har vi også set i de flytninger, der er gennemført.

- Men hvis vi skal skabe sammenhold og fællesskab i Danmark, så er det vigtigt for vores tænkning, at arbejdspladserne ligger rundt omkring i landet, uddyber Eva Kjer Hansen til Ritzau.