Fremtidsforsker: For tidligt at erklære provinsen død

Men det er for tidligt at erklære provinsen for død, lyder det fra direktør Jesper Bo Jensen fra Fremforsk - Center for Fremtidsforskning.

- Det bliver ikke, som de siger. Det er jeg 100 procent sikker på. Der sker noget andet samtidig, siger Jesper Bo Jensen.

Han mener, at skyhøje boligpriser vil sende især børnefamilier ud af de største byer og ud i mindre bysamfund, hvor man får betydelig mere bolig for pengene.

Det er en udvikling, der allerede er i gang, lyder det fra fremtidsforskeren.

- Siden 2017 har der været en nettofraflytning fra hovedstadskommunerne. De har tabt indbyggere, der typisk flytter ud til kommunerne i nærheden - nogle flytter til Roskilde og Køge, mens andre flytter til Odsherred, Vordingborg og Guldborgsund, siger Jesper Bo Jensen.

Det er ifølge fremtidsforskeren især børnefamilier, der forlader storbyen, når de skal stifte familie.

En udvikling, der ifølge Jesper Bo Jensen også kendetegner landets næststørste by Aarhus.

- Folk flytter fra storbyen til de mindre bysamfund, fordi de ikke vil betale fire millioner kroner for et rækkehus. Og så betyder en pendlerafstand på en time hver vej ikke så meget, siger Jesper Bo Jensen.

Borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder deler forskerens optimisme.

- Vi er 61.287 borgere lige nu. Sidste år fik vi 281 flere, og vi kan se, at befolkningstilvæksten fortsætter i første kvartal af 2017, siger John Brædder.

Det er især børnefamilier fra København, der vælger at bosætte sig i kommunen.

- Vi mærker, at vi for alvor er blevet en forstad til København og ser, at børnefamilierne rykker ud af hovedstaden og ud til os. Det er først og fremmest Nykøbing Falster, der trækker, men der er faktisk en jævn fordeling af bosætning i hele kommunen i øjeblikket, siger John Brædder.

En times togtur til København afskrækker ifølge borgmesteren ikke folk fra at flytte til Falster. Men flere vælger også at finde arbejde i kommunen.

- Der er skabt flere private arbejdspladser, så vi har faktisk mangel på arbejdskraft i øjeblikket, siger John Brædder.