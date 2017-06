Fremtiden og robotternes fremmarch vil fylde på Folkemødet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forudsiger i sin åbningstale, at mange af debatterne på årets folkemøde vil komme til at handle om fremtiden og robotternes fremmarch.

- Det er vigtigt, at vi får en bred debat om, hvordan vi forbereder os på forandringerne, så vi kan gribe dem.

- Jeg er grundlæggende optimist på vores vegne.

- Ansvar, tillid, kritisk samtale, det kan lyde banalt, men det er helt unikt og noget, vi fejrer de næste dage, siger han ved åbningen af Folkemødet, siger statsministeren.

Det er ikke kun samfundet, der er i hastig forandring, også Folkemødet har vokset sig større siden startåret i 2011.

Siden sidste år har Folkemødet fået sin egen forening og bestyrelse, og mødet er vokset eksplosivt.

Særligt i år er der meget at tale om, siger Bornholms borgmester Winnie Grosbøll (S) og lægger sig op ad en del af statsministerens tale.

- Trumps aflysning af klimaaftalerne, tror jeg kommer til at fylde en del. Valget i Storbritannien og brexit vil helt sikkert også blive nævnt. Robotterne og digitalisering er fremherskende i programmet.

- Hver for sig er de dybt bekymrende. Men fælles for debatterne de næste fire dage er, at vi søger løsninger, og at vi sammen kan bringe samfundet videre. Det er en særskilt fornøjelse at markere håbet og troen på fremtiden, siger hun.

Danmark står godt, når teknologien for alvor gør sit indtog i Danmark inden for den nærmeste fremtid, slår Lars Løkke Rasmussen fast.

- Den debat har vi et solidt udgangspunkt for i Danmark, når robotter indtager arbejdspladsen, er mange danskere rent faktisk begejstrede og færre bekymrede, siger han.

I sin tale kom statsministeren desuden ind på, at det er 500 år siden, at den tyske munk Martin Luther slog sine 95 teser fast på slotskirkedøren i Wittenberg.

Knap 25 år før fandt Christoffer Columbus på sin opdagelsesrejse Amerika.

"Forandringens stormvejr" vejrer i dag, bemærker statsministeren i sin tale.

- Spørgsmålet er, om det er rigtigt, i år fejrer vi 500-året for Reformationen.

- Og tænk på hvordan det har været at leve dengang, hvor Columbus lige havde opdaget Amerika, det var rigtig revolution, siger han.