Fremmede krigsskibe har ret til at passere Storebælt

- Storebælt er et såkaldt internationalt stræde, siger han.

- Andre landes skibe - hvad enten det er krigs- eller handelsskibe - har som hovedregel ret til at passere frit igennem internationale stræder, som forbinder et åbent hav med et andet åbent havområde, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Storebælt er i dette tilfælde den russiske ubåds nøgle til at komme fra Nordsøen til Østersøen og videre mod Sankt Petersborg.

Her skal den deltage i festligheder i anledning af den russiske flådes jubilæum.

- Danmark kan ikke sige nej til, at andre landes skibe passerer igennem et internationalt stræde, så lang tid reglerne overholdes, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Reglerne fastslår, at ubåde skal sejle på overfladen og føre orlogs- eller nationsflag.

Hvis flere end tre krigsskibe passerer samtidig, skal der ske anmeldelse af det til danske myndigheder.

Den russiske ubåd er atomdrevet, men det er uvist, om den også medbringer atomvåben.

Men selv hvis den gør, er det ifølge Kenneth Øhlenschlæger Buhl ikke i strid med reglerne.

- Der er ikke hindringer i folkeretten for, at skibe bevæbnet med atomvåben kan passere internationale stræder. Heller ikke i forhold til Storebælt.

- De regler, vi i dansk ret har om atomvåben, er, at vi har sagt, at vi ikke vil have stationeret atomvåben på vores territorie i fredstid, og at vi forventer, at andre lande respekterer dette, hvis de anløber danske havne, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

I 1988 udløste det et folketingsvalg, da regeringen og oppositionen var uenige om, hvorvidt fremmede skibe skulle informeres om den danske politik for atomvåben.

- På grund af krisen for år tilbage har man valgt, at man ikke spørger, så andre lande ikke er tvunget til at svare, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

- Lidt ud fra devisen: Don't ask, don't tell (spørg ikke, fortæl ikke, red.), siger han.

Orlogskaptajnen hælder personligt til at tro, at ubåden medbringer atomvåben.

- Det vil stride mod al logik, hvis et skib af den størrelse, beregnet til det formål, ikke har atomvåben om bord.

- Det betyder ikke, at vi behøver være bange. De våben bruges kun, hvis en konflikt bryder ud, og Rusland føler sig presset og ikke ser andet valg end at affyre missiler, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.