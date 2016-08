Frank Jensen vil sætte en stopper for, at Københavns Kommunes investeringsforening har obligationer for 6,5 millioner kroner i tobaksfirmaer. Arkiv.

Frank Jensen vil skodde københavnske tobaksinvesteringer

En aktindsigt til avisen viser, at kommunens investeringsforening har obligationer for 6,5 millioner kroner i tobaksfirmaer.

Det sker, på trods af at kommunen tilbyder kurser til ansatte, der vil holde op med at ryge og er en erklæret røgfri arbejdsplads.

På trods af at kommunens investeringer i tobak tidligere er blevet omtalt i 2012, har den øverste ansvarlige for investeringsfonden, overborgmester Frank Jensen (S), angiveligt ikke været opmærksom på det før nu.

Han vil nu sætte aktivt sætte ind, for at investeringerne fjernes.

- Vi har i forvejen en klar grøn og etisk investeringspolitik om, at vi for eksempel ikke vil have investeringer i virksomheder, der overtræder menneskerettigheder eller tjener penge på kul og olie, siger han til avisen.

- I mine øjne er tobaksobligationer i samme liga. Jeg vil derfor bede forvaltningen om at komme med et konkret bud på, hvordan vi kan tilføje tobaksfirmaer til vores negativliste, siger han videre.

Også byens sundhedsborgmester, Ninna Thomsen (SF), vil af med obligationerne så hurtigt som muligt.

- Jeg vil foreslå, at vi ikke skal have obligationer i tobaksselskaber. Det er et mærkeligt signal at sende. Mens jeg prøver at sikre, at næste generation skal være røgfri, og at København skal være en røgfri by, så investerer vi penge i tobak, siger hun til Metroxpress.

Ninna Thomsen vil på næste møde i kommunens økonomiudvalg foreslå, at alle tobaksproducerende selskaber bliver sortlistet.