Frank Jensen om skud mod tilfældige: Jeg frygtede det ville ske

Sådan siger overborgmesteren i København, Frank Jensen (S), efter at to tilfældige unge mænd er blevet ramt af skud i Tingbjerg og på Nørrebro.

- Det, jeg frygtede allermest, var, at helt almindelige københavnere lige pludselig blev ofre i skudilden mellem rivaliserende personer og bandemedlemmer. Og nu er det så sket, siger han.

Overborgmesteren opfordrer politiet til at holde banderelaterede kriminelle i særdeles kort snor.

- Min klare opfordring til Københavns Politi med støtte fra Rigspolitiet er, at de sætter sig fuldstændig på de her bander, så de ikke kan vippe med et øre uden at have politiet i nakken.

Frank Jensen fortæller, at han i foråret henvendte sig til Københavns Politi, efter at han havde fået henvendelser fra utrygge borgere på ydre Nørrebro.

Borgerne mente, at der bevægede sig personer rundt, som kunne være banderelaterede.

- Politiet sagde på det tidspunkt, at de ikke havde det samme billede af det. Men kort efter indførte politiet så sin første visitationszone, som jeg bakkede op om, siger Frank Jensen.

- Men de skulle have gjort det tidligere, så man kunne have taget det i opløbet, siger han.

Overborgmesteren ønsker, at politiet opretter mobile politistationer i nogle af de udsatte områder for at sikre borgernes tryghed.

Han siger samtidig, at kommunens indsats på gadeplan skal styrkes. Ved budgetforhandlingerne i september vil han spille ind med et forslag om, at gadeplansaktiviteten i København bliver øget med 50 procent.

De to skudepisoder, som gik ud over tilfældige ofre, skete i Tingbjerg og på Nørrebro fredag eftermiddag og natten til lørdag.

Politiet har lørdag morgen i en pressebriefing opfordret unge mænd, der færdes i de områder, og som ikke har noget med bander at gøre, til at passe på sig selv.

Det er næsten umuligt at forhindre, at to mænd sætter sig på knallert og kører af sted for at skyde på tilfældige mennesker, lød det fra chefpolitiinspektør i København Jørgen Skov.

- Jeg håber, at politiet meget hurtigt sætter sig på begivenhederne, så alle områder i København er områder, hvor også 17-20-årige unge mænd kan bevæge sig frit rundt uden risiko for at blive beskudt, siger Frank Jensen.