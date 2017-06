Frank Jensen kalder på mere handling end tiggeri-forslag

Regeringen vil fordoble og skærpe straffen for "utryghedsskabende tiggeri" fra syv dages betinget fængsel til 14 dages ubetinget fængsel, lyder det fra statsministeren.

- Det er et udmærket initiativ. Specielt hvis tiggeriet har den karakter, som Lars Løkke Rasmussen taler om. Det er på plads, at der er en højere straf, hvis tiggeriet har denne utryghedsskabende adfærd.

- Men når det er sagt, så adresserer det mildest talt kun en meget lille del af det problem, jeg har rejst over for regeringen med de mange gadesovere, der er med til at skabe en utryg by, siger Frank Jensen.

Foruden statsministerens forslag fremlagde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tre initiativer onsdag. Det er blandt andet en styrkelse af politiets mulighed for at give zoneforbud.

Myndighederne skal også undersøge muligheden for at lave en fast-track-ordning, så man hurtigt kan få afprøvet, om en person har opholdsgrundlag i Danmark, lyder det.

Desuden vil justitsministeren drøfte problemstillingen på EU-niveau.

Den københavnske borgmester håber især, at regeringen vil gøre noget ved opholdsdirektivet.

- Jeg mangler stadigvæk at høre, at vi har en statsminister, der vil ændre opholdsdirektivet. Vi skal i Europa have fri bevægelighed og arbejdskraft til at få uddannelse i andre lande.

- Men det skal ikke bruges som et grundlag for opretholde et liv, hvor man er gadesover i et andet europæisk land og eksempelvis ernærer sig ved at samle flasker og dåser, siger Frank Jensen.