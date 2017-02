Fragt af andet end breve kan redde PostNord

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) kan blive nødt til at skabe et liberalt mareridt, hvis skatteyderne skal undgå at tabe for mange penge på postvæsnet.

- Jeg tror, at det vil koste færrest skatteyderpenge at videreføre PostNord. Det mest fornuftige er at skabe en stærk logistikforretning, som kan fragte alle mulige ting og tage breve med som sideforretning, siger professoren.

-Ulempen er, at sådan et statsselskab, der har kapital i ryggen, kan udkonkurrere private virksomheder. Det er ikke ønsketækning for mange politikere, siger han.

Onsdag har Ole Birk Olesen indkaldt partiernes ordførere til hastemøde om situationen i PostNord. Tidligere på måneden fremlagde selskabet regnskab, og i den danske del af forretningen fosser milliarderne ud.

- Man kan se sig om i forligskredsen og spørge, om man er villig til at give køb på befordringspligten. Det er man nok ikke, siger Per Nikolaj Buch.

Befordringspligten betyder, at PostNord skal stille et landsdækkende net af postkasser til rådighed og at der skal bringes post ud i alle egne af landet.

Per Nikolaj Buch mener, at politikerne har to muligheder, hvis befordringspligten skal bevares. At udvide PostNords forretning eller at sætte opgaven i udbud til private virksomheder.

- Et udbud vil handle om, hvem der skal have mindst tilskud til at løse opgaven. Men hvis PostNord bliver afviklet, skal 3000 tjenestemænd fyres, siger Per Nikolaj Buch.

- Det vil koste i omegnen af fem milliarder. Til gengæld kan man måske få en besparelse på et par hundrede millioner kroner. Det er faktisk en dårlig løsning, siger han.

Mens den danske postudbringning giver underskud, kan den svenske del af PostNord præsentere et overskud. Det skyldes, at den gennemsnitlige svensker modtager fem gange så mange breve som en normal dansker.

- I Danmark har man besluttet at gå foran med at digitalisere samfundet. At der bliver sendt færre breve er bagsiden af en stor succes, som har sparet samfundet mange penge, siger Per Nikolaj Buch.