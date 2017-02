Fra kokkeelev på Nørrebro til oscarstjerne i Hollywood

- Jeg havde en casting med 20 afrikanere i min lejlighed sammen med Malene (Beltoft, skuespillerinde red.), for det var vigtigt at den, vi nu fandt, havde en kemi med hende.

- Der er ikke så mange afrikanske skuespillere i Danmark, så dem, der var til casting, var for eksempel nogle, der engang havde lavet amatørteater, som jeg havde fundet frem til, fortæller Aske Bang.

Selv om der var 20 kandidater igennem, kunne Aske Bang mærke, at der ikke var nogen, der var helt rigtig.

- Søndag aften, da vi var færdige med castingen, inviterede jeg Malene ud at spise på Nørrebro for at sige tak for hendes hjælp, husker Aske Bang.

- Der er i restauranten sådan et stort åbent køkken, og da jeg kigger derud, får jeg øje på en fyr, og Malene ser ham også. Og uden at vi siger et ord til hinanden, kan vi bare mærke, at vi begge gerne vil have fat i ham, siger Aske Bang, der straks går i køkkenet og beder Prince Yaw Appiah komme til en casting.

Der landede kokkeeleven en rolle i den nu oscarnominerede kortfilm.

- Han havde lige de træk, jeg havde forestillet mig, at Kwame (rollens navn, red.) skulle have. Og han viser sig at være superfed. Han har aldrig spillet skuespil før. Men jeg følte virkelig, at jeg havde fundet den rigtige, siger Aske Bang.

Hele forløbet har været ganske overvældende for 24-årige Prince Yaw Appiah, der trods sin rolle i "Silent Nights" stadig er at finde bag kødgryderne. Han er nemlig i gang med at uddanne sig til kok, og det ændrer en rolle i en oscarnomineret film ikke sådan lige på.

- Først troede jeg, at det var en joke, da Aske kom og spurgte mig. "Den er god med dig", tænkte jeg, fortæller Prince Yaw Appiah, der er født i Danmark af ghanesiske forældre.

Men han endte med at springe ud i det, og netop nu er han i Hollywood for at følge med, når oscarstatuetterne uddeles i weekenden i Los Angeles, og hvor det bliver afsløret, om holdet bag "Silent Nights" skal gå hjem med en statuette i armene.

Selv om kortfilmen er Prince Yaw Appiahs første rolle, har han i den grad fået blod på tanden. Står det til ham, får vi meget mere at se til ham i fremtiden.

- Jeg håber, at der falder flere skuespiljob af, men min ydmyge indstilling gør nok også, at jeg ikke tør tro for meget på det, at jeg tænker, at jeg bare har været heldig denne ene gang, siger han.