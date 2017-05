Fotoefterlysning af formodet voldsmand fører til anholdelse

En mand, der var efterlyst for et voldsomt overfald på en rengøringsmedarbejder på Høje Taastrup Station torsdag formiddag, er fredag aften blevet anholdt i København.

- Han er nu bragt herud, hvor vi skal i gang med at afhøre ham, tilføjer vagtchefen.

Den mistænkte er 26 år.

Overfaldet på en mandlig rengøringsmedarbejder blev filmet af togstationens overvågningskameraer.

Ved 10-tiden var manden i gang med at feje perronen, da han passerede en mand, der lå på en bænk og sov.

- Medarbejderen stiger af sin lille maskine for at gå hen og tjekke, om den sovende er okay. Det provokerer ham åbenbart så meget, at han kvitterer med et knytnæveslag i ansigtet, sagde vagtchef Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi fredag, da et billede af overfaldsmanden blev offentliggjort.

Gerningsmanden var dog langt fra færdig med sit overfald.

- Han rejser sig op og tramper forurettede oven på brystkassen og i hovedet. Inden han smutter, giver han ham et par spark i hovedet, fortalte vagtchefen.

Rengøringsmedarbejderen, der er sidst i 50'erne, har brækket flere knogler i ansigtet og pådraget sig en alvorlig hjernerystelse. Også hans hofte er beskadiget.

Han er ikke i livsfare, men det er ifølge politiet ikke til at sige, om han får men.

I efterlysningen blev overfaldsmanden beskrevet som kraftig, cirka 180 centimeter høj og lys i huden.