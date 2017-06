Forsyningsselskaber får lov at jagte gæld

Det sker som resultat af en politisk aftale. Desuden vil selskaberne blive kompenseret for en del af den gæld, som politikerne har aftalt bliver afskrevet.

Forsyningsselskaber får mulighed for at inddrive den gæld, som tusindvis af kunder har til selskaberne. Hidtil har inddrivelsen hørt under Skat.

Aftalen vækker glæde hos Danva, der er en interesseorganisation for virksomheder, som arbejder med vand og spildevand.

- Vi har i flere år oplevet, at Skat ikke har kunnet løfte opgaven med at inddrive restancer for ubetalte vandregninger, siger direktør Carl-Emil Larsen.

- Jeg vil derfor gerne rose partierne på Christiansborg, der har hørt vores forslag til en løsning af problemet.

Vandselskaberne har omkring 150 millioner kroner til gode fra 16.000 kunder. Det står endnu ikke klart for Danva præcist, hvor mange af pengene selskaberne kan forvente at hente ind.

Aftalen har dog et element, der giver selskaberne udsigt til i hvert en smule penge. Politikerne agter nemlig at afskrive noget af gælden - inklusiv gæld til forsyningsselskaberne.

Her skal ske en vurdering af værdien af den gæld. Det beløb forventer selskaberne at få kompenseret i en eller anden grad.

Også kunder, der ikke mangler at betale, kan få aftalen at mærke, forudser Carl-Emil Larsen.

- Det betyder, at de kunder, som har betalt for de dårlige betalere, vil opleve, at de skal betale mindre, siger han.

Den politiske aftale blev indgået torsdag.