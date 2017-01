Forsvundet 20-årig fundet død på strand ved Reykjavik

To besætningsmedlemmer på en grønlandsk fisketrawler er anholdt og mistænkt for at have noget med kvindens forsvinden at gøre. De blev torsdag varetægtsfængslet i to uger.

Ifølge det islandske netmedie ruv.is er de to mænd sigtet for drab. De nægter sig skyldige.

Søndag blev kvindens lig fundet af en helikopter på en strand nær Selvogsviti syd for Reykjavik.

Retsmedicinere skal nu fastslå dødsårsagen.

Desuden skal politiets efterforskere kortlægge, hvordan kvinden er havnet på stranden.

Birna Brjánsdóttur blev sidst set på et overvågningskamera klokken fem om morgenen sidste lørdag, da hun var på vej hjem efter en bytur i Reykjavik.

Siden er hendes sko fundet i havnen syd for hovedstaden i nærheden af en mole, hvor skibet Polar Nanoq, hvor de to grønlandske mænd er ansat lå fortøjet.

Kvindens mobiltelefon er også sporet til samme område.

Besætningsmedlemmerne fra Polar Nanoq har ifølge islandske medier lejet en lille rød bil af mærket Kia Rio under deres ophold i Reykjavik.

Det er med sikkerhed fastslået, at den 20-årige kvinde har befundet sig i denne bil. Det oplyser politiet søndag ifølge Sermitsiaq.ag.