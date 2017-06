Forsvindingssag kan få konsekvenser for 30.000 Aarhus-børn

Det kan få konsekvenser for både pædagoger og børn i Aarhus Kommune, at en fireårig pige onsdag forsvandt fra en institution og ifølge politiet blev udsat for et seksuelt overgreb, før hun kom tilbage til børnehaven.

Det er dog endnu for tidligt at sige, lyder det fra Søren Aakjær, der er chef for skoler, dag- og fritidstilbud i Aarhus Kommune.

- Vi har ikke sendt en instruks ud om skærpet opsyn. Det er en højst uheldig og ulykkelig situation. Men den er så sjælden, at det at skulle lave en foranstaltning for samtlige 30.000 børn vil være forhastet lige nu.

- Det er heller ikke sikkert, at det skærpede opsyn vil forhindre noget lignende, siger Søren Aakjær.

En 33-årig mand er blevet sigtet for seksuelt overgreb mod den fireårige pige, der onsdag forsvandt fra en daginstitution i Aarhus V.

Pigen blev væk under et vagtskifte i Børnehuset Snogebæksvej. Hun nåede at være væk i en time, inden hun var tilbage i børnehaven igen.

Manden sigtes for at have bortført pigen fra institutionen og taget hende med til Trillegårdsvej, som også ligger i Aarhus V.