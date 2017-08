Forsvarsminister: It-detektiver bør have flere beføjelser

Det mener forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), der i Berlingske for første gang kommenterer en nylig evaluering af enheden, der hører under Forsvarets Efterretningstjeneste.

Center for Cybersikkerhed bør have udvidede muligheder i kampen mod cyberspionage og -kriminalitet.

- Jeg tænker, at Center for Cybersikkerhed skal have flere beføjelser, for jeg tror, det er vor tids største trussel mod vores samfund, vi står over for her.

- Der har altid været spionage, og fremmede magter har altid forsøgt at trænge ind i systemer. Men det, vi oplever, er, at man trænger ind i systemerne for at ødelægge dem og skabe kaos i landet, siger han til avisen.

Evalueringen, der udkom 3. august, fastslår, at risikoen for cyberangreb er steget markant de seneste år. Den påpeger derfor, at udvidede beføjelser kan hjælpe centeret til at bekæmpe cybertruslerne.

Her konkluderes det, at centeret blandt andet ville blive styrket, hvis det fik hjemmel til at overvåge enheder på lokale netværk i de institutioner og virksomheder, der i dag beskyttes.

Det kunne eksempelvis betyde adgang til patientjournaler og mails mellem folketingsmedlemmer.

Og det skabte bekymring hos it-eksperter og politikere.

Men den debat har "forbløffet" Claus Hjort Frederiksen, siger han.

- Selvfølgelig skal vi ikke læse om hr. Pedersens tarmproblemer i hans journal.

- Det var den opfattelse, man fik, og det er jo helt på månen, siger han til Berlingske.

Adspurgt om det ikke vil være muligt at gå ind og læse indholdet af for eksempel en e-mail, svarer forsvarsministeren Berlingske:

- Det må man diskutere i den situation. Der skal ikke ske masseovervågning. Men jeg er meget optaget af, at vi ikke bliver udsat for angreb, der kan lamme Danmark.

Forsvarsministeriet er i færd med at undersøge, om der er behov for lovændringer - og i så fald hvilke.

Claus Hjort Frederiksen vil derfor ikke komme med konkrete bud på, hvordan Center for Cybersikkerheds beføjelser skal øges, skriver Berlingske.