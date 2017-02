Forsvarere protesterer mod lang fængsling i terrorsager

Advokaterne repræsenterer to mænd, der i henholdsvis 11 og 13 måneder sad varetægtsfængslet for terror, men endte med at blive løsladt.

I terrorsager er det først Statsadvokaten, der skal vurdere, om der skal rejses tiltale. Herefter skal Rigsadvokaten vurdere spørgsmålet.

Men Rigsadvokaten begynder først at se på sagen, når efterforskningen er helt afsluttet.

- Det er et stort problem, at efterforskningen tilsyneladende er slut flere og nogle gange mange måneder, inden den sigtede bliver løsladt, siger forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen til Jyllands-Posten.

Han repræsenterer en 25-årig mand, som blev løsladt efter 13 måneders fængsling i en sag om terrorplaner mod to sjællandske skoler.

Forsvarsadvokat Niels Christian Strauss repræsenterer en 19-årig mand, som sad fængslet i sagen om angrebet på Krudttønden og synagogen i København i 2015. Han blev løsladt efter 11 måneder.

- Der er tale om, at uskyldige mennesker sidder buret inde i flere måneder længere end nødvendigt. Det er en voldsom krænkelse at være varetægtsfængslet uberettiget, siger han til Jyllands-Posten.

De to advokater mener, at Rigsadvokaten bør overveje at se på sagen parallelt med efterforskningen for at fremskynde sagsbehandlingen.

Hos Rigsadvokaten mener statsadvokat Jens Røn ikke, at det kan gå meget hurtigere end i dag. Han vedkender dog, at 13 og 11 måneder er lang tid at sidde fængslet, når man ender med at blive løsladt.

- Men det er min klare opfattelse, at alle led fra politikreds til domstole og rigsadvokat er fokuserede på, at den varetægtsfængslede ikke må sidde fængslet længere end nødvendigt, siger han til Jyllands-Posten.