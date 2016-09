Politiopbuddet er enormt ved terrorsag i København. Men forsvarsadvokaterne i sagen mener, at de tiltalte blot er lette ofre for systemets vrede og behov for syndebukke i sag, hvor gerningsmanden, Omar el-Hussein, er død. Arkivfoto.

Forsvarere anser terrortiltalte som belejlige syndebukke

Forsvarere fremstiller fire tiltalte mænd som en form for ofre for systemets hævntørst i terrorsag.

Så langt er fire forsvarsadvokater enige med anklagemyndigheden i en sag, hvor fire mænd er tiltalt for at medvirke til el-Husseins terrordrab ved synagogen. Men de fire tiltalte har ingen skyld i el-Husseins gerninger, mener forsvarerne.

- De argumenter, man har for at gøre nogen ansvarlige, er nogle ikkejuridiske betragtninger, lød det blandt andet mandag i Københavns Byret fra advokat Berit Ernst.

Sammen med kollegerne Mette Grith Stage, Jesper Storm Thygesen og Michael Juul Eriksen har hun nu færdiggjort forsvarstalerne for de fire tiltalte mænd, der er mellem 21 og 32 år.

De fire havde tæt kontakt med el-Hussein i timerne efter angrebet mod Krudttønden 14. februar 2015. Så tæt, at de ifølge anklagemyndigheden bør dømmes for medvirken til angrebet ved synagogen en halv snes timer senere.

Men de fires advokater ser dem blot som syndebukke. Belejlige ofre for en - ganske vist forståelig - hævntørst i befolkningen og systemet efter angrebene, der rystede landet den februarweekend.

- Når et terrorangreb rammer, som i Paris og her i København, så ønsker alle, at der bliver statueret et eksempel, lød det blandt andet fra Mette Grith Stage, der lige som sine kolleger advarede dommere og nævninger mod at lade følelserne tage magten over fornuften.

For nok var de tiltalte sammen med Omar el-Hussein den eftermiddag. Og nok vidste de fire, at han havde skudt ved Krudttønden. Men de fire kunne næppe have gættet, at el-Hussein ville udføre endnu et angreb, og derfor kan de ikke dømmes for medvirken, lyder essensen i forsvarstalerne.

Omar el-Hussein kan ikke selv blive stillet til ansvar i sagen. Han blev dræbt i en skudveksling med politiet nogle timer efter synagogeangrebet.

I næste uge får anklagerne Bo Bjerregaard og Sidsel Klixbüll mulighed for at komme med deres sidste bemærkninger, som forsvarsadvokaterne så igen får lov at svare på.

Herefter vil de fire tiltalte få det sidste ord, inden retten trækker sig tilbage for at votere. Der ventes dom 28. september.