Forsvarer taler dagligt med Peter Madsen

- Jeg taler selvfølgelig med ham hver dag, men det er ikke hver dag, jeg kan besøge med ham. Jeg ville ønske, at det var sådan, men jeg har jo også andre sager og klienter, siger hun.

Den store opmærksomhed, der er på sagen fra medier og offentlighed, har gjort, at Betina Hald Engmark må afsætte mere tid til sagen end normalt.

- Jeg kunne ønske, at der var flere end 24 timer i døgnet. Lige nu kræves det, at jeg løber lidt stærkere.

En sag, der indebærer et parteret lig og en sunket ubåd, er både opsigtsvækkende og sjælden. Det påvirker da også Betina Hald Engmarks arbejde.

- Rent arbejdsmæssigt betyder det, at den kræver mere tid. Rent menneskeligt tror jeg, at jeg lukker en klap ned. Det her er mit arbejde, og jeg vil for alt i verden gøre mit arbejde så godt som muligt for min klient.

Peter Madsen efterspurgte personligt Betina Hald Engmark som sin forsvarsadvokat. Hvorfor han valgte hende, vil hun dog ikke ud med.

- Det bliver mellem ham og jeg, siger hun.

Det er den første sag for Betina Hald Engmark, hvor hun skal forsvare en drabssigtet. Indtil hun blev forsvarsadvokat i 2016, var hun blandt andet senioranklager hos Nordsjællands Politi, hvor hun var fagansvarlig for økonomisk kriminalitet.

Tiden som anklager giver hende en fordel i arbejdet med større straffesager, siger hun.

- Jeg oplever selv, at jeg har en stor fordel i at have været anklager, fordi jeg kan vende sagen rundt og spørge "hvad ville jeg gøre, hvis jeg var anklager i den her sag".

- På den måde kan jeg være på forkant og forberede min klient grundigt på, hvad der kan komme til at ske.