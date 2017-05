Forsvarer sigter mod Højesteret i sygeplejerskesag

Det skyldes, at det ikke med sikkerhed kan siges, at sygeplejerskens overmedicinering af patienter alene kan forklare deres død.

Forsvarer Michael Juul Eriksen mener imidlertid, at der er mere at komme efter. Derfor satser han nu på en tur i Højesteret.

- Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at hun bliver frifundet for de tre fuldbyrdede drab. Men samtidig er det min opfattelse, at den begrundelse, man bruger for at dømme for forsøg på drab, ikke holder rent juridisk, siger Juul Eriksen.

I sin skyldkendelse gør landsretten brug af en juridisk spidsfindighed kaldet dolus eventualis, som er retsplejens laveste grad af forsæt.

Det betyder, at sygeplejersken ifølge retten kan straffes for drabsforsøg, alene fordi hun må have indset og accepteret muligheden for, at de pågældende patienter ville dø som følge af hendes handlinger.

- Men spørgsmålet er, om det at have indset muligheden og accepteret denne mulighed er nok til, at man har forsæt. Det mener jeg ikke, siger Michael Juul Eriksen.

- Inden for de seneste år har jeg i landsretten vundet tre-fire drabssager, hvor byretten har anvendt en forsætsform, der ligner den her meget. Så jeg mener, at der kan være en chance for at få lavet det om i Højesteret.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard mener dog ikke umiddelbart, at der er noget at komme efter på det punkt.

- Der er ganske vist dømt efter den laveste grad af forsæt, men det er helt i overensstemmelse med gældende ret, sådan som Højesteret tidligere har fastslået, mener Vestergaard.

Ikke desto mindre kan sagen ifølge professoren sagtens havne i Højesteret.

Efter hans mening er det nemlig helt oplagt at få højesteretsdommernes vurdering af den straf, som landsretten afsiger torsdag klokken 10.

Anklagemyndigheden har anbefalet fængsel på livstid, mens Michael Juul Eriksen mener, at højst 12 års fængsel er en rimelig straf.