Forsvarer i terrorsag: Min klient har optrådt forkert

Nok var 21-årige LE ude på et moralsk overdrev, da han en eftermiddag i februar i fjor hang ud med sine venner og drabsmanden Omar el-Hussein. Men han medvirkede ikke til terror, og rent juridisk er der ikke noget at komme efter.

- Personligt synes jeg, at min klient har optrådt forkert. Han skulle ikke have hængt ud med Omar, lyder det indledningsvis for Mette Grith Stage, som dog afviser, at der skulle være bevis for, at han har medvirket terrorisme.

I sagen er fire mænd tiltalt for medvirken til terror. Anklagemyndigheden mener, at mændene har haft så tæt kontakt til Omar el-Hussein i timerne efter angrebet på kulturhuset Krudttønden, at det kan regnes som medvirken til angrebet på synagogen.

Anklagemyndigheden har blandt andet påpeget, at de tiltalte var med på netcafé, hvor el-Hussein foretog nogle søgninger, blandt andet på synagogen. De var også med, da Omar spiste aftensmad på spisestedet Kösem på Nørrebro.

Og så var to af dem, LE og BH, med, da gerningsvåbnet fra krudttøndeskyderiet blev kastet bort i et grønt område nær nørrebrobebyggelsen Mjølnerparken.

Flere af de tiltalte har indrømmet, at de udmærket var klar over, at el-Hussein var gerningsmand til krudttøndeskyderiet. Men de anede intet om, at han ville begå et nyt.

Når de ikke slog alarm, så skyldes det alene, at det gør man ikke i det rå gademiljø i periferien - og i visse tilfælde inden for - bandekriminalitetens sfære. Og det er netop her, de tiltalte har haft deres gang.

Mette Grith Stage henviser tirsdag til et vigtig princip i retsplejen, som blandt andet er beskrevet i den juridiske litteratur af den navnkundige afdøde juraprofessor Knud Waaben.

- Hver tiltalt har krav på en individuel vurdering, lyder det fra Stage, som opfordrer nævningerne til ikke at lade sig forlede af anklagemyndighedens argumentation.

I sidste uge holdt den første af forsvarerne sin procedure. Ud over Mette Grith Stage forventes de sidste to forsvarere at afslutte deres procedurer mandag. Dommen ventes at falde sidst på måneder.