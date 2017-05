Forsvarer i Kundbysagen efter dom: Vores system fungerer

Seks års fængsel lyder umiddelbart ikke som noget, der er værd at fejre. Men på grund af kriminalitetens grovhed og en anbefaling fra Retslægerådet, krævede anklagemyndigheden, at pigen skulle i forvaring.

Sådan siger Mette Grith Stage, forsvarer for en 17-årig pige, der torsdag blev idømt seks år fængsel for at planlægge bombeangreb mod to skoler.

- Hvor tirsdag var et nederlag, så er det her en sejr.

- Jeg synes, at det her viser, at vores retssystem fungerer. Selvfølgelig kan vi få hende ind på rette spor, når hun får seks år til det.

- Jeg er meget lettet, og det er min klient også, siger Mette Grith Stage.

Forvaring kan idømmes i stedet for straf i sager, hvor den dømte anses som meget farlig, og hvor retten anser en tidsubestemt indespærring som nødvendig for at forhindre ny kriminalitet.