Forsvarer efter dom: Nu får sygeplejerske sit liv tilbage

Landsrettens dommere og nævninger valgte at straffe sygeplejerskens fire drabsforsøg med netop 12 års fængsel, og det er ifølge advokat Michael Juul Eriksen en stor tilfredsstillelse.

- Hun er meget lettet over nærmest at have fået sit liv tilbage. Nu kan hun se en ende på det og komme ud og videre med sit liv. Situationen før var helt uoverskuelig, siger advokaten.

Han henviser til, at den livstidsdom, som sygeplejersken blev idømt i byretten, i praksis kan betyde, at den dømte aldrig kommer ud.

Omvendt er der med en fængselsstraf på 12 år udsigt til prøveløsladelse inden for en overskuelig fremtid.

- Hun har allerede siddet fængslet i to år og tre måneder. Hun kan prøveløslades efter otte år. Det vil sige, at om lidt over fem et halvt år er hun på fri fod, siger advokaten.

Sygeplejerskesagen har i landsretten taget en højst opsigtsvækkende drejning. Onsdag formiddag slog et enigt nævningeting fast, at Christina Hansen ikke kan dømmes for drab, men kun for drabsforsøg.

Det skyldes, at det ikke med sikkerhed kan siges, at sygeplejerskens overmedicinering af de gamle og syge patienter alene kan forklare deres død.

I byretten mente man omvendt, at hun var skyldig i tre drab og et drabsforsøg.

Men på trods af den nye udvikling holdt anklager Karen Vistisen altså fast i, at det mest rigtige ville være at gentage byrettens straf.

- Jeg er overrasket over, at landsretten er nået frem til 12 års fængsel, siger Vistisen.

Både anklagemyndigheden og den dømte har mulighed for at bede om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

Umiddelbart efter dommen har ingen af parterne dog besluttet, hvorvidt det kommer til at ske.