Forsvarer efter dna-match på torso: Min klient er lettet

- Min klient og jeg er meget positive over, at der er kommet id af det fund, som politiet har gjort. Den del af efterforskningen er nu på plads, og det er han meget lettet over.

I den drabssigtede Peter Madsens lejr er man tilfreds med, at identiteten på torsoen, der blev fundet i vandet ved Amager, er klarlagt.

- Vi er kun glade for, at det her er kommet frem, siger Betina Hald Engmark.

Københavns Politi oplyste onsdag morgen, at der er et dna-match mellem kvindetorsoen og den svenske journalist Kim Wall, der har været forsvundet siden 11. august.

Spørgsmål: Hvorfor er I lettede over, at politiet nu slår fast, at der er tale om Kim Walls lig?

- Det er min klient, fordi han ikke har andet ønske i den her sag, end at den bliver opklaret og oplyst fuldt ud. Det er stadig min klients største interesse og ønske, siger Betina Hald Engmark.

Peter Madsen nægter sig fortsat skyldig, og han har forklaret, at der var tale om en ulykke.

Han sidder lige nu varetægtsfængslet. Selv om han er sigtet for drab, er han fængslet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Også dette nægter han.

Kim Wall blev meldt eftersøgt natten til fredag 11. august, hvor hendes kæreste meldte hende savnet.

Hun var taget med på en sejltur i ubåden "UC3 Nautilus", men vendte ikke tilbage som aftalt og var heller ikke på ubåden, da den blev fundet fredag formiddag.

Mandag eftermiddag fandt en tilfældig forbipasserende en torso ved vandet på Amager, og onsdag morgen kunne Københavns Politi oplyse, at torsoen tilhørte Kim Wall.