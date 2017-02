Artiklen: Forsvarer anbefaler dømte fartbilister at anke bødesager

Forsvarer anbefaler dømte fartbilister at anke bødesager

Dømte bilister bør anke domme for fartovertrædelser ved vejarbejde i Nordsjælland, siger forsvarer.

Forsvareren for de 14 bilister, der torsdag er blevet dømt i en sag om for høj fart ved vejarbejder i Nordsjælland, anbefaler sine klienter at anke sagerne til landsretten.

Det siger forsvarer Poul Bach, som har argumenteret for, at skiltningen var for dårlig ved Lyngby Omfartsvej og på Helsingørmotorvejen, hvor vejarbejdet fandt sted i sommeren 2015.