Forsvarer: Zornig transporterede ikke ulovlige flygtninge

Der er ikke fyldestgørende beviser for, at en syrisk børnefamilie rejste ulovligt gennem Danmark i september sidste år, da familien fik et lift af Lisbet Zornig, der er kendt som forfatter, direktør og stifter af Børnehuset Zornig.

Sådan argumenterer forsvarsadvokat Bjørn Elmquist for, at landsretten skal underkende en dom fra Retten i Nykøbing Falster, der idømte parret en bøde på 22.500 kroner hver.

I sin procedure påpeger forsvareren onsdag, at det ikke er til at vide, om den syriske familie havde gyldige rejsedokumenter, da de satte sig ind i Lisbeth Zornigs bil. Familien blev nemlig aldrig afhørt af politiet.

Dermed kan retten heller ikke afgøre, om de rejste ulovligt gennem Danmark med Lisbeth Zornig.

- Der er ikke sket den nødvendige bevisførelse til, at de tiltalte kan dømmes, siger forsvareren.

Parret er tiltalt for at samle en syrisk familie op i Rødbyhavn og sætte dem på et tog mod Helsingborg i Kastrup 7. september sidste år.

I retten fortæller både Lisbeth Zornig og hendes mand, Mikael Lindholm, at de var berørte af flygtningestrømmen og ville hjælpe børnefamilien.

De vidste ikke, at det var ulovligt, og de nægter sig skyldige i smugling af mennesker.

- Politiet kunne ikke sige, at det var ulovligt. Og så kommer tvivlen menneskerne i nød til gode, siger Mikael Lindholm med henvisning til, at de kontaktede politiet, inden de kørte.

Anklagemyndigheden er dog af en anden overbevisning.

Med artikler fra pressen samt facebookopslag og tweets fra parret argumenterer Nanna Flindt Grønning fra Statsadvokaten i København for, at de to tiltalte havde en anelse om, at de brød udlændingeloven.

- Der er intet i denne sag, der kunne indikere, at flygtningene havde lovlige rejsedokumenter.

- Begge tiltalte havde en fornemmelse af, at der var et eller andet problem i det, de havde tænkt sig at gøre, siger anklageren, der kræver, at parret skal betale bøden.

Der ventes dom i sagen torsdag.