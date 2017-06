Forsvarer: Unge gaderøveres aldre bør påvirke straf

Knap to år efter en række forbrydelser fandt sted, blev seks unge mænd i alderen 18 til 21 år kendt skyldige i forskellig grad i en omfattende sag om gaderøverier.

Den lange behandling af sagen, bør få konsekvenser for strafudmålingen, påpegede forsvarer Paul Hauch Fenger i retten.

- Bliver noget ikke afgjort med tilstrækkelig hurtighed, skal der forlægge en rabat, sagde han.

Manden, som forsvareren repræsenterer, er 19 år og kendt skyldig i fire gaderøverier. Men da han udførte dem, var han stadig et barn, påpegede forsvareren.

Ifølge ham bør retten tage det med i sin vurdering af straffen.

Ordlyden gik igen hos flere af de andre forsvarere, hvis klienter var under 18 år, da de begik gaderøverierne.

Også Tanja Søderlund, den ene af to anklagere i sagen, påpegede, at alder og behandlingstid er værd at bemærke i strafudmålingen.

- Det er nogle unge mennesker, I skal straffe i dag.

- Men det er de forurettede også, sagde hun og læste navnene op på de 19 personer, der var ofre for røverierne.

Endvidere gjorde hun opmærksom på, at det var grove forbrydelser, som blev begået.

Tidligere på dagen blev den ældste af de seks personer, der er 21 år, kendt skyldig i 13 gaderøverier, mens retten vurderede, at de seks andre var skyldige imellem et og fire.

Derudover blev de alle kendt skyldige i et særligt groft gaderøveri mod en ung mand, som de holdt fanget i flere timer efter. De beordrede ham blandt andet til at begå røveri mod to supermarkeder.

Den forurettede nøjedes dog med at stjæle fra kasseapparaterne og udleverede pengene til gruppen. Men det kostede ham en plet på straffeattesten.

Forbrydelserne fandt sted på Frederiksberg og i København fra juli til oktober 2015.

For de personer, der er kendt skyldige i færrest forhold, kræver anklageren en såkaldt kombinationsstraf.

Her udgør varetægtsfængslingen, som er afsluttet, den ubetingede del på seks måneder, mens der pålægges en betinget straf på et år og tre måneder.

For den person, der er dømt for flest gaderøverier kræver anklageren ikke under fem års fængsel.

Sagen er blevet behandlet som en nævningesag. Retten ventes at afsige dom torsdag.