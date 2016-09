Forsvarer: Skudoffer ville ødelægge Hassans karriere

Det siger Michael Juul Eriksen, forsvarer for den 21-årige digter, der er tiltalt ved Retten i Aarhus for at skyde en 17-årig mand i foden.

Yahya Hassan skød ikke for at ramme, men for at skræmme, da han løsnede skud søndag den 20. marts i det vestlige Aarhus.

Michael Juul Eriksen siger i sin procedure, at den 17-årige i virkeligheden kan have været ude på at fremprovokere skudepisoden.

På en videooptagelse af hændelsen kan man se, at den 17-årige råber "Så skyd da, Yahya" flere gange.

Men på den første optagelse trækker Hassan sig og siger, at den 17-årige skal gå væk.

- Yahya Hassan gør alt, hvad han kan for at få ham (den 17-årige, red.) til at stoppe. Yahya siger, han er knækket, at han har en brækket arm, siger Michael Juul Eriksen.

Han spekulerer også i et muligt motiv for det 17-årige skudoffer.

- Forurettede har tydeligvis noget imod Yahya Hassan, lyder det fra forsvareren.

- Det er en person, der synes, det er hans opgave at skændes med Hassan på Facebook, siger Michael Juul Eriksen med henvisning til en heftig meningsudveksling, som offeret og Hassan havde et par dage forinden.

Han henviser også til, at den 17-årige i et tv-interview efter episoden skal have udtalt, at han ønskede at ødelægge Yahya Hassans karriere. Det benægtede den 17-årige dog at have sagt, da han blev spurgt om det i retten.

Ifølge Michael Juul Eriksen var det selvsamme argument - at man ville ødelægge Hassans karriere - der blev brugt, da Hassan blev overfaldet to dage forinden.

- Der er en stemning af, at man ikke er meget for den karriere, Hassan har skabt, og at man vil ødelægge den, fordi man ikke selv har så megen succes, siger Michael Juul Eriksen.

Han mener, at Hassan skal have nedsat straf, fordi han handlede i nødværge.

Anklager Lars Petersen mener omvendt, at Hassan ikke kan påberåbe sig nødværge, da han efter anklagerens opfattelse ikke var udsat for en overhængende fare.

Ifølge anklageren står Hassan til mindst tre års ubetinget fængsel og en bøde på 113.000 kroner.

Der falder dom i sagen fredag 16. september klokken 13.