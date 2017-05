Forsvarer: Nye beviser i Kundbysag har haft betydning

- Hun er ked af det. Men de seneste dage har hun forberedt sig på, at det kunne være udfaldet, så hun er ikke chokeret, lyder det videre.

I løbet af sagen har pigen fra den vestsjællandske by Kundby forklaret, at hun aldrig havde tænkt sig at føre planerne ud i livet. Der var alene tale om et forsøg på at få opmærksomhed.

Men det tror retten ikke på. Retten har tirsdag kendt pigen skyldig i anklager om at planlægge bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle og den jødiske Carolineskole i København.

Oprindeligt var planen, at Retten i Holbæk 5. maj skulle have afgjort, hvorvidt den 17-årige pige er skyldig i anklagen om at ville bombe to sjællandske skoler.

Men i stedet fik anklager Kristian Kirk lov til at styrke sin sag ved at fremlægge nye beviser.

De består af sedler, der for nylig blev fundet i den tiltalte piges sko og i hendes celle i Vestre Fængsel. Derudover er der også fundet en seddel, hvorpå der står en række navne.

Senere skal parterne fremlægge deres påstande om, hvad der vil være en passende straf.

- Vi noterer os afgørelsen med tilfredshed, men vi er ikke overraskede. Vi er tilfredse med, at retten har noteret samme tolkning, som vi har, siger Kristian Kirk.

Anklageren har allerede meldt ud, at pigen i stedet for en fængselsstraf bør idømmes forvaring, som er en tidsubestemt foranstaltning. Men det vil forsvareren forsøge at argumentere mod.

- Nu vil vi bruge det sidste skud, vi har i bøssen og gøre det gældende, at hun skal have en almindelig fængselsstraf, siger Mette Grith Stage.

Forvaring er formelt set ikke en straf, men en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være særligt farlig.