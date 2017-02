Forsvarer: Anklage i Parken-sagen er ren talmagi

Selskabet bør idømmes en bøde på op til 50 millioner kroner, kræver Bagmandspolitiet, hvilket er en verden til forskel fra byrettens afgørelse om en million kroner.

- Bødepåstanden er helt uden for retspraksis og er helt uhørt i forhold til en dansk virksomhed, siger Hanne Rahbæk.

Parken har ikke haft nogen fortjeneste, og også af en anden grund vil en kraftig sanktion være urimelig:

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at sagen er rejst som en principiel straffesag for at få afklaret, hvordan reglerne skal forstås, siger Hanne Rahbæk.

Hun opfordrer landsretten til at sætte punktum med en frifindelse.

Blandt andet fordi det alvorligste forhold i anklageskriftet er præget af store unøjagtigheder, når det gælder angivelsen af kursniveauet på aktien i forskellige perioder.

- Talmagi har stor betydning i beskrivelsen, siger Hanne Rahbæk.

Ifølge Bagmandspolitiet har selskabet - samt daværende bestyrelsesformand Flemming Østergaard og daværende administrerende direktør Jørgen Glistrup - holdt kursen på selskabets egen aktie kunstigt oppe.

Forbrydelsen skal især være sket fra november 2007 til august 2008. Og mere præcist i tre udvalgte perioder inden for dette tidsrum, påstås det.

Problemet er ifølge forsvareren, at Bagmandspolitiet uden nærmere forklaring har set bort fra mange handelsdage.

I en af perioderne har man lukket øjnene for cirka en fjerdedel af dagene. Derfor er billedet blevet helt skævt.

- Det er en urimelig og arbitrær måde at føre straffesager på, siger Hanne Rahbæk om modpartens opgørelse.

Parken var en stor spiller og købte ivrigt op i egne aktier. Godt 93.000 blev det til, men dette er ikke i sig selv suspekt endsige strafbart.

- Parken har søgt at afdække en efterspørgsel i markedet ved opkøb af egne aktier. Og dette gjorde man ved at foretage reelle handler, siger forsvareren.

Under sagen har retten lyttet til telefonsamtaler mellem Parkens topfolk og dealere, og der er også dokumenteret e-mails.

- Man skal ikke bruge samme beviskrav som i narkosager, hvor man i telefonsamtaler har kodesprog.

- Her står vi i et professionelt erhvervsmiljø, hvor man taler i hele sætninger. Man offentliggør sit regnskab, så folk udefra kan følge med i, hvad der sker. Man må helt generelt forudsætte, at det er, som det er, med mindre det kan bevises, at det ikke er tilfældet, siger Hanne Rahbæk.