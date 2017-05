Forsøg: Udsatte skal have penge til nye tænder og psykolog

Mulighederne er mange for en lille gruppe borgere med særlige sociale problemer, når de i fremtiden hver især kan få glæde af op mod 50.000 kroner, der kan bruges på aktiviteter eller formål, som vil forbedre deres livsglæde.

Tirsdag ventes et flertal i Folketinget nemlig at vedtage et forslag om en fireårig forsøgsordning med det, der er døbt personlige, borgerstyrede budgetter.

Selvbestemmelse og medansvar er kernen i forsøget, der er en del af satspuljeforliget fra 2016.

Idéen kommer fra Alternativets socialordfører, Torsten Gejl.

Han mener, at forsøget kan bidrage til at tænke socialpolitik på en anden måde.

- I stedet for at lave one size fits all-løsninger, tager man udgangspunkt i den enkelte udsattes behov - narkomanen, misbrugeren eller den psykisk syge - og gør vedkommende til ekspert i sit eget liv, siger Torsten Gejl.

De udsatte skal i samarbejde med en socialarbejder lægge et budget for, hvordan pengene skal bruges. Og det er der gode erfaringer med fra andre lande, fortæller han.

- I London stillede man omkring 30.000 kroner til rådighed for hjemløse, hvor de sammen med en socialarbejder kunne lave et personligt budget.

- De skulle løse deres største problemer først og så lige så stille og roligt komme ud af hjemløshed eller få et arbejde. Og det har givet rigtig gode resultater, siger han.

Der er afsat i alt ti millioner kroner over de næste fire år til forsøget, som kommunerne vil kunne søge om at blive en del af fra 1. juli, når forslaget er trådt i kraft.

Socialminister Mai Mercado (K) tror på, at de personlige budgetter "kan give nogle værdifulde erfaringer med, hvordan vi gennem større grad af selvbestemmelse og medansvar kan hjælpe nogle udsatte borgere til at få det bedre".

- Når man kan være med til at sætte sine egne mål og bestemme, hvordan man vil nå dem, tror jeg på, at vi kan øge livskvaliteten og hjælpe folk tættere på job og uddannelse.

- Samtidig får de en støtteperson, som kan hjælpe dem frem mod deres mål. Jeg ser frem til at se, hvilket positive erfaringer forsøget kaster af sig, skriver hun i en skriftlig kommentar.

Samme meldinger lyder fra Rådet for Socialt Udsatte.

- Det er et rigtig spændende initiativ, siger sekretariatsleder Ole Kjærgaard.

- Det kan måske give nogle mennesker muligheden for at tage magten over deres eget liv på nogle måder, som ingen andre har forestillet sig indtil videre.

Socialministeriet regner med, at cirka 100 borgere kan få del i pengene. De kommuner, der bliver en del af forsøget, vil formentlig få svar i slutningen af året på, om de skal være med.