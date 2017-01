Skatteminister Karsten Lauritzen (V) opfordres til at ændre i et forslag til ny skattekontrollov, som han har sendt i høring. Arkivfoto.

Forslag vil give Skat adgang til private hjem

Det er baggrunden for et nyt lovforslag, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) har sendt i høring.

Flere og flere virksomheder drives fra private hjem. Derfor skal Skat have bedre mulighed for at kontrollere de regnskabsoplysninger, som virksomhederne indberetter.

Men i den juridiske tænketank Justitia vækker forslaget bekymring.

Skat vil nemlig på den måde få lettere adgang til den private bolig end politiet har, påpeger skatteadvokat Mette Juul.

Skat skal, modsat politiet, ikke have en retskendelse, sådan som lovforslaget ser ud nu.

- Selvfølgelig har vi som samfund en interesse i, at Skat kan kontrollere. Problemet her er, at Skat får en meget vid adgang til at gå ind i private hjem, siger Mette Juul.

- Skat får altså adgang til at gå ind i folks hjem i de tilfælde, hvor man driver sin virksomhed hjemmefra og har virksomhedens aktiver i hjemmet.

Da Karsten Lauritzen tiltrådte som skatteminister var en af hans første gerninger at afskaffe Skats mulighed for at komme på uanmeldt kontrolbesøg i folks private haver.

Også derfor undrer det nye forslag Justitia.

- Nu lægger man op til, at Skat kan gå ind ad hoveddøren, i de tilfælde hvor man driver virksomhed derfra, siger Mette Juul.

Hun foreslår, at der skal være krav om, at Skat, ligesom politiet, skal have godkendelse fra en dommer, hvis de har brug for at gå ind i en bolig.

- Det vil gøre, at de retssikkerhedsgarantier, der gælder for politiets arbejde, også kommer til at gælde for Skat, siger Mette Juul.