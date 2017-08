Forslag til taxalov tillader gamle og osende biler

Der er nemlig lagt op til, at brugte biler skal undtages fra de nye, skrappe krav. Det skriver Politiken.

Et udkast til den nye taxalov, der blandt meget andet også skulle gøre taxabranchen grønnere, åbner for tilladelse af gamle, osende dieselbiler.

I februar præsenterede syv af Folketingets partier et nyt taxaforlig, der skulle fremtidssikre taxabranchen og fastholde den grønne omstilling.

- De eksisterende miljøkrav til biler, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, videreføres, hed det i aftalen.

Men den tekst, der er kommet ud af forliget, kritiseres på en række områder for at være på miljømæssigt vildspor.

Særligt på et punkt lægges der op til en stor lempelse af miljøkravene til taxaflåden - stik imod løftet i februar.

Fremover skal brugte biler undtages fra de strenge krav. I lovudkastet står der ifølge Politiken:

"For brugte biler, der ønskes godkendt og registreret til erhvervsmæssig persontransport, skal miljø- og energikravene som udgangspunkt svare til de regler, der var gældende på tidspunktet for bilens første registrering. Dette er en lempelse i forhold til den nuværende praksis".

Morten Kabell (EL), der er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, kalder i Politiken afsnittet "noget møg for København".

- Når jeg læser det, så bliver jeg bange. Det er nogle af de allermest problematiske biler rent miljømæssigt, man pludselig åbner for at få ind. Vi placerer os virkelig i bunden af det felt, vi normalt sammenligner os med, siger han.

Transportministeriet skriver i lovforslaget, at bestemmelsen sker for at hjælpe vognmændene.

Det skyldes, at det kan være dyrt at købe en brugt bil og sætte den i stand, så den lever op til miljøkravene for nye biler.

Lovforslaget er sendt i høring. Københavns Kommune, Det Økologiske Råd, Region Hovedstaden og Københavns Lufthavne protesterer mod lovforslaget. Det viser de høringssvar, som Politiken har set.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) ønsker ikke at udtale sig om kritikken til avisen, før han har vendt høringssvarene med de syv partier bag taxaaftalen.