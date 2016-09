Forslag om markant billigere realkreditskift splitter politikere

Det står klart, efter at et ekspertudvalg fredag formiddag har præsenteret otte anbefalinger til at sikre mere mobilitet og gennemsigtighed på realkreditmarkedet.

For mens der tilsyneladende er bred politisk enighed om syv af udvalgets otte anbefalinger, så er der et spørgsmål, der deler partierne:

Nemlig om realkreditinstitutterne fortsat skal have lov til først at opkræve kursskæring og kurtage, hvis kunderne vil skifte realkreditinstitut efter varslede prisforhøjelser.

Det skal de ikke, lyder ekspertudvalgets anbefaling. Men realkreditsektorens repræsentanter i udvalget har erklæret sig uenige i netop den anbefaling, som Finansrådet kalder vidtgående og et indgreb i den frie prisdannelse.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) vil ikke umiddelbart sige ja eller nej til lige netop den anbefaling. Også Socialdemokraterne vil afvente de videre forhandlinger, før partiet tager stilling.

- Her på sådan en varm sensommerdag skal vi huske, at det danske realkreditsystem er et af de bedste i verden. Det skal vi stå vagt om, så det er robust og kan stå imod, hvis der igen kommer en finansiel krise, siger erhvervsordfører Thomas Jensen (S).

De Konservative er direkte skeptiske over for anbefalingen.

- Som lovgiver skal vi ikke blande os i den fri prisdannelse. Det koster jo penge at omlægge obligationslån, siger erhvervsordfører Brian Mikkelsen (K).

Partiet så hellere, at realkreditsektoren generelt blev liberaliseret for at sikre mere konkurrence.

De Radikale taler derimod som udgangspunkt for at gennemføre samtlige anbefalinger fra ekspertudvalget om realkredit.

- Det skal være så let og billigt som muligt at skifte realkreditinstitut, hvis man oplever, at bidragssatsen stiger, siger erhvervsordfører Ida Auken (R).

- Hvis den ene part i en aftale laver om på vilkårene i en aftale, så skal den anden part have mulighed for at komme ud, siger hun.

Også SF, der er med i den finansielle forligskreds, ønsker at gennemføre samtlige anbefalinger. Men partiet ville gerne gå endnu længere, siger gruppeformand Jacob Mark:

- Det er godt, at de anbefaler at gøre det gratis at skifte institut, i det øjeblik de melder, at de vil hæve satserne. Men vi synes, der skal være et værn mod store stigninger i bidragssatserne, så det skal godkendes af et uvildigt tilsyn.