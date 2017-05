Forskningschef: Kvoter kan løfte indvandrerbørns faglighed

Klassekvoter i folkeskolen skal diskuteres, efter at en ny Pisa-undersøgelse viser, at børn med indvandrerbaggrund klarer sig fagligt dårligere end klassekammerater med dansk baggrund.

Og kvoter er ikke en dårlig idé. Sådan lyder det fra Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef på VIA University College og ekspert i folkeskolen.

- Det er en god løsning af sikre en mere jævn fordeling af eleverne, fordi der er en større koncentration af ressourcesvage elever blandt de tosprogede, siger Andreas Rasch-Christensen til Ritzau.

- Og så er det en god løsning at prøve at sikre en mere ligelig fordeling ud fra et fagligt, pædagogisk perspektiv.

- Men der kan være nogle etiske dilemmaer forbundet med at sikre en mere ligelig fordeling af dem, fordi man så måske i givet fald skal transportere dem rundt til forskellige typer af skoler, tilføjer han.

Undersøgelsen fokuserer på de 15-16-årige indvandrerelevers præstationer i 2015.

Konklusionen er, at de halter cirka halvandet år bagefter i læsning, matematik og naturfag i forhold til eleverne med dansk baggrund, skriver både Jyllands-Posten og Berlingske

Det mest betydningsfulde redskab til at løfte deres niveau er ifølge Andreas Rasch-Christensen at ansætte flere lærere med kompetencer i at undervise tosprogede elever.

- Jo flere lærere der har kompetencer til at undervise den her type elever, jo bedre vil skolerne være i stand til at løfte deres faglige niveau.

Hos Danmarks Lærerforening genkender formand Anders Bondo Christensen også problemet, der har været i folkeskolen mange år, som han påpeger.

Mere fokus på elevernes modersmål kan gøre en forskel, mener han.

- Det er ikke kun noget, vi kan klare i skolen, siger lærerformanden til Ritzau.

Anders Bondo Christensen ser også gerne mere blandede klasser.

- Men at begynde at lave kvoter ... det ved jeg ikke, siger han.

- Jeg tror, det er langt vigtigere at tænke på, at vi over alt i samfundet prøver at vise, at de børn har en værdi, og at de også er velkomne - både i skolen og i samfundet, tilføjer Anders Bondo.