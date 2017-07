Forsker om særlige navne til nyfødte: Led hos bedsteforældre

Der er ikke de store udsving på listen over de mest populære babynavne i 2016.

- Pigenavne skal helst ende på et a, og drengenavne skal helst ende på en konsonant, siger hun.

- Desuden må navnene gerne kunne fungere internationalt.

Blandt pigerne ligger Sofia, Alma og Emma i top-3, mens det hos drengene er Noah, Victor og Oliver, som er de mest populære. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik over de 50 mest brugte pige- og drengenavne.

Men selv om det ikke umiddelbart kan læses ud af de allermest populære navne, er der i top 50 også en anden tendens blandt pigerne.

De skal hedde noget, der ender på -ly, påpeger Birgit Eggert. Emily og Lily har for eksempel indtaget henholdsvis plads nummer 26 og 29 ifølge en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der næste år er skiftet radikalt ud i toppen af listen.

- Det mest populære pigenavn næste år kunne godt være Sofia igen. Den er relativt ny i toppen og kunne godt have nogle år på bagen endnu.

- For drengene kunne et navn som Oscar godt være på toppen af listen, siger navneforskeren.

Det er ofte sådan, at navne går igen med cirka 100 års mellemrum.

- Derfor får børn ofte navne, som tilhører deres oldeforældres generation, siger Birgit Eggert, der uddyber:

- Navnemode ændrer sig meget langsomt og ikke fra år til år. Det kan strække sig 20-30 år, før der for alvor sker forandringer.

Hvis man vil finde et navn, der ikke lander på listen næste år, kan det derfor være en idé kun at hoppe et par generationer tilbage til de nybagte bedsteforældres generation.

- Det kan være navne som Morten, Søren og Finn. Eller Bente, Mette og Heidi, siger Birgit Eggert.

Selv navne, som næsten ikke er blevet brugt de seneste mange år, har mulighed for at gøre comeback. Det gælder for eksempel Brian og endda Adolf.

- Der kan være navne, som bare går i glemmebogen. Men ingen navne bliver rigtigt fravalgt for altid, siger Birgit Eggert.