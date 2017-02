It-systemer kan ikke gøre det ud for betjente på gaden. Men det er et godt redskab, der kan spare tid. (Arkivfoto)

Forsker om ny it: Skrækscenariet er færre betjente på gaden

Derfor bør Polintel, der er et nyt it-system til politiet, være et redskab og ikke en erstatning af betjentene på gaden og i lokalområdet.

Det vurderer Mette Volquartzen, som er ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og har forsket i politiets rolle i samfundet.

- Jeg håber, at det bliver et system, der kan lette det bureaukratiske arbejde for politiet. At den enkelte betjent simpelthen skal taste færre ting, så man kan spare tid og for eksempel se mønstre og systemer, hurtigere end betjentene kan gøre.

- Jeg håber ikke, at det betyder, at politiet isolerer sig i nogle rum, hvor man sidder og efterforsker og forudsiger kriminalitet, så man vælger at spare på politifolkene på gaden, siger hun.

Polintel er politiets nye datavåben, der vil blive rullet ud i løbet af sommeren.

Det vil gøre politiets systemer i stand til at tale sammen, så betjentene kun behøver at slå op ét sted for at få data fra alle politiets registre.

På længere sigt skal det bruges til at forudsige forbrydelser ved at udregne mønstre i kriminaliteten i bestemte områder.

I USA har Polintel dog mødt kritik, påpeger Mette Volquartzen.

- Systemet er blevet kritiseret af rettighedsgrupper for at stigmatisere både områder og mennesker, siger hun.

Digitale algoritmer kan heller erstatte betjente af kød og blod.

- Skrækscenariet er, at der kommer en tendens til, at der så ikke er behov for så mange betjente på gaden, fordi politiet kan forudsige kriminaliteten. Men politiarbejde sker ude blandt mennesker, ikke bag skriveborde.

- Jeg tvivler på, at det vil revolutionere politiets arbejde. Det kan gøre nogle småting bedre i hverdagen, men det er sådan med it, at det er en rigtig god tjener, men ikke så god en herre. Derfor kan det blive et godt redskab, men ikke en erstatning.