Forsker frygter social opdeling med flere i privatskoler

Det mener Andreas Rasch-Christensen, som er folkeskoleforsker ved professionshøjskolen VIA University College.

Det er stærkt bekymrende, at der sker en stigning i antallet af forældre, der vælger at sende deres børn i fri- eller privatskole frem for i folkeskole.

Han frygter, at det ender med en social opdeling, hvor de ressourcestærke børn sendes i fri- og privatskoler, mens de ressourcesvage forældres børn bliver i folkeskolerne.

- Det er hverken godt for de ressourcestærke børn eller de ressourcesvage. Der skal være det rette miks.

- Når du er sammen med nogen, der måske ikke er, præcis som du selv er, så udvikler du også nogle gode og givende relationer, siger han.

Ifølge Andreas Rasch-Christensen fravælger flere forældre folkeskolen, fordi de har et indtryk af, at folkeskolen er for kaotisk.

- Vi ved fra privatskolerne, at forældrene søger tryggere miljøer med færre elever og flere lærere per elev. Derfor fravælger de kategorisk folkeskolen fra begyndelsen, uden først at give den en chance, siger han.

Han kan godt forstå forældrenes rationale, men han er ikke sikker på, at det altid er lykken med færre elever i en klasse.

- En dygtig lærer kan sagtens udvikle et godt socialt fællesskab med 28 elever i klassen, og der kan jo også være kæmpe problemer i en klasse med 15 elever, siger han.

Ifølge forskeren kan folkeskolens blakkede ry vendes ved at gøre mere ud af at fortælle de gode historier om folkeskolen.

- Der er skabt et billede af en folkeskole, hvor alt er kaos, det vælter ind med børn med diagnoser, og lærerne går ned med stress.

- Der er også udfordringer nogle steder, men der er rigtig mange skoler, som klarer det rigtig godt. Det hører vi bare aldrig om, siger han.

Fra skoleåret 2010/2011 til 2015/2016 er antallet af elever i de frie grundskoler steget med 18 procent. I samme periode er antallet af elever i folkeskolen faldet med fire procent.

Dermed går der nu 111.878 elever i friskole eller privatskole, mens antallet af elever i folkeskolen er 537.097.