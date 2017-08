Forsker advarede fødevareminister om kvotehul i 2012

Han advarede også om, at reglerne ikke ville løse problemerne, men fortsat give mulighed for særdeles kreative omgåelser af lovens hensigt om ikke at samle fiskekvoter på få hænder.

Det skriver Politiken fredag.

Jeppe Høst nævnte specifikt, hvordan en jolle opmagasineret i en garage kunne handles til over 30 millioner kroner på grund af lukrative kvoter.

- De nuværende regler er udformet, så man stadig kan have fisk på en række af passive fartøjer og årligt leje årsmængderne af sig selv til ét aktivt fartøj, skrev Høst.

- Dermed kan aktiviteten på et fartøj overstige de mellem fem og ti procent, som blev sat som maksimumssatser i foråret 2012. Det kræver blot, at man er flere ejere, hvilket er normalt for disse fartøjer, tilføjede han.

En kontorchef fra Naturerhvervstyrelsen svarede forskeren. I svaret fremgik det, at styrelsen godt var klar over, at der "reelt kan fiskes mere med et fartøj end de max-grænser, som fremgår af reglerne".

Kontorchefen afviste samtidig at lukke hullet, da "det ville være i modstrid med de fordele, som puljerne giver fiskerne".

Svaret blev sendt med kopi til den daværende afdelingschef Jette Petersen i Fødevareministeriet. Hun er i dag direktør i Landbrugsstyrelsen. Både styrelsen og ministeriets top var således orienteret om linjen.

Mailen fra Jeppe Høst var sendt til Mette Gjerskovs mailadresse. Mette Gjerskov har ikke ønsket at stille op til et interview til Politiken. Hun skriver i en sms, at hun "formentlig" ikke har set mailen.

Styrelsens direktør Jette Petersen har ikke ønsket at udtale sig.