Forsker: Tvivl om aftale svækker plan om at udsende somaliere

Det er dybt problematisk for den danske regerings planer om at tilbagesende somaliere, at Somalias EU-ambassadør i Bruxelles over for Politiken afviser, at Danmark har lavet en aftale med Somalia om at modtage dem.

Det siger Martin Lemberg-Pedersen, som er migrationsekspert ved Global Refugee Studies på Aalborg Universitet.

- De klare udmeldinger er virkelig med til at underminere den danske politik om at sende folk til Somalia. Det er tæt på umuligt at garantere, at de ikke vil blive udsat for forfølgelser, siger Martin Lemberg-Pedersen til Ritzau.

- Vi har ansvar for mennesker, der befinder sig på dansk territorium. Det gælder også for dem, man vil sende tilbage, siger han.

Til Politiken siger EU-ambassadøren Ali Said Faqi, at han er i tæt og jævnlig kontakt regeringen i Somalia.

- Jeg har været i kontakt med direktøren for migration, og han bekræfter og fortæller, at der absolut ikke er nogen aftale mellem Danmark og Somalia om ufrivillige tilbagesendelser af flygtninge, siger Ali Said Faqi til avisen.

De danske udlændingemyndigheder genbehandler i øjeblikket 800 herboende somalieres opholdsgrundlag. Den er foreløbigt blevet inddraget for 74 personer.

To af dem er endeligt udvist efter at have fået afslag på deres klage og skal forlade Danmark senest lørdag 10. juni.

- Hvis der ikke er en aftale, så kan det være med til at forklare, hvorfor regeringen har været så modvillig med at give informationer, siger Martin Lemberg-Pedersen.

- Man har påstået, at der en eller anden aftale, men man har ikke villet sige noget som helst om den og mørklagt alle informationer.

Udlændingeordfører fra Dansk Folkeparti Martin Henriksen kalder det en "kedelig udmelding" fra EU-ambassadøren.

Men arbejdet med at gennemgå opholdsgrundlag skal fortsætte, pointerer han.

- Der skal ikke været tvivl om, at man skal fortsætte med at behandle de sager, der ligger, og fortsat sørge for, at flere kan blive sendt hjem - gerne frivilligt, men om nødvendigt med tvang, siger han.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) gentager i en skriftlig kommentar til Politiken ministeriets tidligere svar om, at Danmark "gennem længere tid" har "arbejdet på at etablere et samarbejde med Somalia".