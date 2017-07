Forsker: Studerendes sociale netværk opstår i fredagsbaren

Unge, der ikke drikker alkohol, har en større risiko for at droppe ud af en videregående uddannelse.

Det vurderer Morten Grønbæk, der er direktør for Statens Institut for Folkesundhed.

Det ser man generelt i undersøgelser af de 16-20-åriges frafald fra gymnasier, lyder det.

- Der er en tendens til, at de, der har et godt socialt netværk, ofte drikker mere end andre, der eksempelvis er mere ensomme. Det hænger simpelthen sammen at drikke en del alkohol og have et godt socialt netværk.

- Det er, fordi alkohol er involveret, når danske unge mødes, siger han.

- Der er nogle grupper af danske unge, som ikke har lyst til at deltage i de sammenhænge. Måske er nogle enspændere, der sidder mere derhjemme og derfor ikke kommer til at drikke så meget.

Der kan være mange grunde til, at studerende dropper ud af en uddannelse. En af årsagerne er ifølge undersøgelsen, hvis man ikke er blevet en del af det sociale og faglige fællesskab på studiet.

Og her spiller alkohol ind.

Ifølge undersøgelsen har studerende, der ikke drikker alkohol, større risiko for at droppe ud, sammenlignet med dem, der drikker moderat.

Også studerende, der drikker rigtig meget, har større risiko for frafald. Begge grupper har omkring to procentpoint større risiko for at droppe ud af studiet.

Spørgsmål: Men en elitesportsudøver eller en religiøs ung, der ikke drikker alkohol, kan vel stadig have gode sociale netværk. Hvorfor skulle de have en større risiko for at droppe ud?

- Det kan sagtens være, at man kan have fine sociale netværk uden for studiet.

- Men man skal tænke over, at der er nogle videregående uddannelser, hvor de sociale sammenhænge er så hængt op på et alkoholforbrug, at det kan støde nogle fra sammenhængene og i nogle tilfælde studiet, siger Morten Grønbæk.

En løsning kan være, at uddannelsessteder, der ikke allerede har skærpet politikken om alkohol, sætter restriktioner for de studerendes forbrug af alkohol.

Det kan også være at skabe flere aktiviteter, der ikke indeholder alkohol.