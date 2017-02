Forsker: Licensens død vil øge politikernes magt over DR

Forskellige former for finansiering af DR har forskellige fordele og ulemper, forklarer Henrik Søndergaard.

SF melder sig i koret af partier, der ønsker at ændre på, hvordan Danmarks Radio får sine indtægter. I dag modtager DR cirka to tredjedele af den licens, der opkræves.

Flere partier åbner dog for, at DR fremover skal have sin indtægt fra en særlig medieskat eller ved år for år at få en bevilling på finansloven.