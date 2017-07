Forsker: Lad jer ikke skræmme af ulvenes rockerattitude

Samtidig er det et signal om deres gode vækstmuligheder, når den første ulveflok ser ud til at tælle hele otte unger.

Det er en milepæl for de få indvandrede ulve, at de nu formerer sig i den danske natur.

Det vurderer ulveekspert og seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.

Videooptagelser fra en jæger i Vestjylland har netop vist en ulvefamilie med otte unger tumlende rundt i søndags.

- Indtil nu er det kun manglen på hunulve, der har hindret en vækst i ulvebestanden. Men med otte nye ulve vil der uden tvivl være hjemmedyrkede hunulve iblandt.

- Så snart de bliver store, vandrer de ud i Jylland og prøver at danne par med de indvandrede hanulve, siger Peter Sunde.

Hidtil har der kun været indberetning om én hunulv i Danmark, formentlig hvalpenes mor, samt en lille håndfuld hanner.

Baseret på tyske erfaringer ventes bestanden at vokse med 25-30 procent årligt eller en fordobling hvert tredje-fjerde år.

Først skal de otte unger dog overleve den første tid. Men alene det, at der er født så mange, tyder på, at de har gode forhold og masser af mad.

- Typisk er et kuld på tre til seks unger. Så otte er virkelig godt gået af et ulvepar, der yngler for første gang, siger Sunde.

Allerede til maj næste år vil forældreparret formentlig få det næste kuld.

Fra oktober i år forventer Peter Sunde, at ungerne vil kunne ses i landskabet med forældrene.

- Det vil for nogle nok føles som en voldsom oplevelse, når der sådan kommer ti ulve gående, og de har sådan en rockeragtig måde at gå på.

- Men egentlig er det jo bare far og mor, der går tur med deres børn, siger Sunde.

Ulvenes foretrukne føde er krondyr og rådyr.

- Men sørger man ikke for at hegne sine får ind, så har får også den helt rigtige størrelse for en ulv. Siden der er blevet hegnet ind en række steder, har der dog ikke været problemer, siger ulveeksperten.