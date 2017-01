Arbejdsmarkedsforsker Per Kongshøj Madsen forklarer, at det ofte er børnefamilier, der kan være pressede og har brug for at gå ned i arbejdstid. Arkivfoto.

Forsker: Fleksibel arbejdstid er fordel for børnefamilier

I projektet har medarbejderne løbende haft mulighed for at forhandle om deres arbejdstid.

Københavns Kommune har siden 2016 kørt et pilotprojekt med fleksibel arbejdstid. Og det er en rigtig fornuftig idé, mener professor ved Aalborg Universitet og arbejdsmarkedsforsker Per Kongshøj Madsen.

Professoren kalder det en oplagt mulighed for at skabe en bedre balance mellem arbejds- og fritidsliv.

- Der er perioder, hvor man har overskud til at arbejde rigtig meget, og der er andre perioder, hvor man eksempelvis har små børn eller syge familiemedlemmer og har behov for at være mere væk fra arbejdet.

- Og dét at give den enkelte mulighed for selv at vælge i højere grad, end man kan nu, synes jeg, er en rigtig god idé.

Det er sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen (SF), der har sat projektet i gang. I dag kører det i et plejehjem, en hjemmeplejeenhed og en sygeplejeenhed.

Det fortsætter frem til november. Derefter har borgmesteren planer om at udbrede det til resten af forvaltningen.

Modellen har været, at medarbejderne har en halvårlig forhandling med deres leder, hvor de kommer med ønsker til arbejdstid.

Per Kongshøj Madsen forklarer, at det ofte er børnefamilier, som kan være pressede og har behov for i perioder at gå ned i tid.

Derudover er der også bestemte brancher, hvor fleksibel arbejdstid kan være særlig velegnet eller oplagt.

- Det er mest i brancher, hvor man kan være ret præcis med hensyn til, hvornår arbejdstiden starter og slutter. Netop ved plejeopgaver og i institutioner.

- Det er fint, at en arbejdsgiver som Københavns Kommune går foran og prøver nogle modeller af, siger han.

Mere indflydelse på arbejdstid, giver mere arbejdsglæde til medarbejderne, viser den første måling af pilotprojektet.

81 procent af medarbejderne i projektet vurderer, at det har stor betydning for jobtilfredsheden, at de har mulighed for at aftale ændringer i deres arbejdstid. Det siger de i en spørgeskemaundersøgelse.