Forsker: Danske styrker kan komme i skudlinjen i Syrien

- Der vil sandsynligvis være tale om en form for militær assistance, hvor de danske specialstyrker kommer med helt ud i den skarpe ende på jorden og risikerer at komme med i kamp som støtte for de styrker, de arbejder sammen med, siger han.

Der ser ud til at vente en farlig opgave for de danske specialstyrker, som regeringen vil lade bevæge sig ind på syrisk grund.

Et flertal i Folketinget sagde fredag ja til at sende specialstyrker ind på landjorden i Syrien for at bekæmpe den militante bevægelse Islamisk Stat.

Ifølge regeringen betyder det, at styrkerne i modsætning til tidligere får mulighed for at indgå i konkrete kamphandlinger.

Det tyder ifølge Henrik Breitenbauch på, at danskerne kan komme i frontlinjen sammen med de lokale styrker, de skal støtte.

Flere partier har modsat sig ønsket om at udvide dansk tilstedeværelse på jorden til Syrien. Det gælder De Radikale og SF, der efterlyser en plan for, hvordan de besatte områder i landet skal håndteres efter befrielsen.

Henrik Breitenbauch fortæller, at de to partiers bekymring er reel. Det viser erfaringen fra Irak, hvor danske specialstyrker allerede opererer under koalitionen mod Islamisk Stat.

Her er der stærk tvivl om de lokale partneres evne til at sørge for at stabilisere de befriede områder.

- Endnu værre er det i Syrien. Der er en klar mening med den militære indsats, men den skal også følges op af nogle civile ting, siger han.

- Og det er noget, som koalitionen og verdenssamfundet skal blive bedre til.