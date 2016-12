Beboere og frivillige fylder sandsække til barrikader langs vandet og rundt om husene ved Frederiksborgvej i Roskilde for at sikre sig mod stormen Urd.

Forsikringsråd: Film din stormskade og gem kvitteringen

Står du op til en tagsten, der er blæst ned, en væltet flagstang eller et drivhus, der har mistet en rude i stormen Urd, så er det en rigtig god idé at kontakte dit forsikringsselskab hurtigst muligt.

Hvis man har haft en stor skade, hvor man har brug for akut hjælp til at stoppe skaden, skal man ringe til forsikringsselskabet med det samme, siger pressechef Tanja Frederiksen fra Tryg.

- Det kan for eksempel være, hvis tagsten er fløjet af, eller et træ er væltet ind over taget, så der er risiko for, at der kan komme vand ind fra oven, siger hun.

- Har man fået en mindre skade, kan man anmelde den på forsikringsselskabets hjemmeside, når man får tid. Men vi har også ekstra bemanding på arbejde, fortæller Tanja Frederiksen.

Spørgsmål: Kan man selv kontakte en håndværker og så få jer til at dække regningen efterfølgende?

- Ja, det kan man sagtens gøre. Man skal bare huske at gemme kvitteringen på det arbejde, man får udført. Og så er det en god idé at tage en lille film af skaden med sin mobiltelefon, siger Tanja Frederiksen.

- Men det er en fordel at ringe til sit forsikringsselskab og få dem til at sende håndværkere ud. For vi har et stort netværk af håndværkere siddende klar i hele landet, som er klar til at rykke hurtigt ud, tilføjer hun.