En 25-årig mand er i Københavns Byret tiltalt for at billige terror ved at lave to facebookopslag i januar sidste år. Arkivfoto.

Formodet terrortilhænger er tidligere dømt for trusler

En 25-årig mand nægter at have hyldet terrorangreb på Facebook. Men der er ingen tvivl, mener anklager.

Manden er onsdag tiltalt for terrorbilligelse i et retsmøde ved Københavns Byret.

I retten er det kommet frem, at han i marts sidste år blev dømt for trusler mod formanden for Dansk Syrisk Forening. Den 25-årige truede dengang med at halshugge formanden på Nørrebro.

Det spørgsmål, som retten nu skal tage stilling til, er, om det var en klar offentlig hyldest af terrorangrebet, da manden lagde to artikler på Facebook 7. januar sidste år - samme dag, som angrebet skete.

Anklager Jesper Holm fra Københavns Politi mener ikke, at den 25-åriges budskab kan misforstås.

- Hvis man bruger sin sunde fornuft, er der ingen tvivl om, at der er tale om billigelse. Det er en lovprisning af det, der er gjort. Det kan ikke forstås på anden måde, siger han.

Anklagemyndigheden kræver manden idømt fem måneders fængsel og udvisning til Irak, hvor manden oprindeligt stammer fra.

Den tiltalte, der tidligere var medlem af organisationen "Kaldet til Islam", skrev kommentaren " Oh gud, lovprisningen tilfalder dig" som en kommentar til en artikel om terrorangrebet.

Derudover kommenterede han en anden artikel med en smiley. Det drejede sig om en artikel med overskriften "Live: Flere døde på fransk ugeblad".

Kommentarerne var ifølge den tiltalte ikke et udtryk for en hyldest af terrorhandlingen. Han fortæller, at han ikke tror på, at muslimer stod bag skyderiet og derfor fandt pressens dækning morsom.

- Jeg hyldede blot Allah. Det gør jeg hver dag, siger han og henviser til lovprisningen.

Forsvareren Jane Ranum kræver sin klient frifundet og henviser til, at mange bruger deres ytringsfrihed på Facebook uden at blive dømt for det.

For hende handler denne sag om ytringsfrihed, og om manden overhovedet billigede terror.

-Hvis retten skal dømme for billigelse af terror, skal det dælme være, fordi vi er sikre på, at det ikke kan forholde sig på andre måder. Det her er vage betegnelser. Der er ikke tale om udtrykkelig billigelse, siger hun.

Der ventes dom i sagen 21. september.